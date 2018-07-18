صور.. أوباما يلقى كلمة بحفل تكريمى لنيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

ألقى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أمس الثلاثاء، كلمة فى مؤتمر بجنوب أفريقيا إحتفالا بذكرى مولد الزعيم نيلسون مانديلا.

وشارك فى الحفل نحو 15 ألف شخص وضيوف شرف من بينهم الزوجة الأخيرة لمانديلا جراسا ماشيل ورئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف ، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان.

وحذر أوباما خلال كلمته من "أوقات غريبة وغامضة" يمر بها العالم، فيما يمكن اعتباره هجوما مقنّعا على خلفه دونالد ترامب.

ولم يشر أوباما مباشرة إلى ترامب لكنه حذّر من "سياسات الخوف والسخط" الآخذة بالانتشار، والتى يشجع عليها قادة أزدروا الحقائق ونشروا الأكاذيب.

كما انتقد أوباما هؤلاء الذين ينكرون التغيّر المناخى ويضعون سياسات هجرة عنصرية تستند الى العرق، اضافة الى الرأسمالية الجامحة و"سياسات الرجل القوي"، وهى أمور ترتبط بادارة ترامب المثيرة للجدل.

وقال أوباما فى بداية خطابه "بالنظر الى الأوقات الغريبة والغامضة التى نعيشها، كل جولة انباء يومية تأتينا بعناوين أكثر اثارة للغرابة والقلق، فكرت ربما انه قد يكون من المفيد التراجع لبعض الوقت من اجل الرؤية من منظور آخر".



أوباما وزوجة رئيس جنوب أفريقيا



استقبال أوباما فى جنوب أفريقيا



جانب من كلمة زوجة رئيس جنوب أفريقيا



كلمة أوباما خلال المؤتمر



جانب من كلمة أوباما



جانب من حديث أوباما



ترحيب زوجة رئيس جنوب أفريقيا بأوباما



وصول باراك أوباما