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صحيفة تركية: وفاة معلمة قرآن كريم فى تركيا بسبب قانون الطوارئ

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:53 م
صحيفة تركية: وفاة معلمة قرآن كريم فى تركيا بسبب قانون الطوارئ معلمة القران الكريم فى تركيا
كتب: هانى محمد
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قالت صحيفة "زمان التركية" إن معلمة قرآن كريم توفت فى تركيا متأثرة بإصابتها بورم فى الدماغ، بعد فصلها من العمل واعتقال زوجها بموجب قرارات حالة الطوارئ.

وكانت معلمة القرآن رقية أوزتورك فصلت من عملها بعد عام من محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 بموجب تحقيقات أطلقتها تركيا مع أنصار حركة الخدمة، وبعد ذلك صدرت مذكرة اعتقال فى حق زوجها مما جعلها لا تتحمل المزيد من الضغوط والهموم فتوفيت اليوم متأثرة بإصابتها بورم في دماغها.

كانت رقية أوزتورك واحدة من بين أكثر من 150 ألف موظف فصلوا من وظائفهم تعسفيًا بموجب مراسيم حالة الطوارئ التى فرضت بعد الانقلاب.

وكانت رقية تعمل معلمة قرآن  في بلدة تشارشامبا التابعة لمدينة سامسون لسنوات طويلة في معهد تابع للشؤون الدينية إلا أنها فصلت عن عملها بموجب المرسوم رقم 692 الصادر فى 14 يوليو 2016.

 


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