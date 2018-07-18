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شقيق الشيخ المنسوب له فيديو قراءة الفاتحة بالموسيقى: أخى متوفى من 15 عاما

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:21 م
شقيق الشيخ المنسوب له فيديو قراءة الفاتحة بالموسيقى: أخى متوفى من 15 عاما منشد دينى
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الشيخ العربى عبدالحميد فرج وكيل مدرسة ومنشد دينى من قرية بهنباي بالشرقية، أن شقيقة الشيخ يحيي عبدالحميد المنشد المعروف، توفي منذ 15 عاما، وذلك تعليقا منه لـ"اليوم السابع"، علي الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعى، لشيخ  يقرأ الفاتحة على أنغام الموسيقي قيل إنه الشيخ يحيى عبد الحميد فرج.

 

وأضاف أن مقطع الفيديو المنتشر هو حديث التصوير لمداح بحفل إحدى القرى، ولا يخص شقيقة المتوفى، لافتا إلى أنه ربما لشهرة عائلته كمنشدين فنسب المتداول المقطع له.

 

وأوضح أن المقطع المنتشر اجتزء من سياقة الحقيقى، فهي مقدمة معروفة وقديمة يرددها الكثير من المداحين تبدأ بـ "بسم الله ، خيرنا وبركتنا، الرحمن يجبر خطئتنا، ويبارك ويزيد نعمتنا "، ثم الكوبلية الثانى" اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم"، لافتا أنه لا يقرأ الفاتحة  أنما يقرأ هذه الآية كدعاء استكمالا للدعاء الذى ورد فى الكوبلية الأول.

 

وأشار إلى أنه كمنشد لا يقرأ القرآن الكريم خلال المدح، وأن وردت آيات قرآنية تتوقف الفرقة عن العزف حتى ينتهى من القراءة .

 

وتابع، إننا أسرة جميعيا متعلمين فى الأزهر الشريف وشقيقى الأكبر المرحوم الشيخ يحيي كان إمام مسجد، وأنا أعمل وكيل مدرسة وكذلك أبناؤنا، وورثنا الإنشاد الدينى من والدنا الشيخ المعروف عبدالحميد فرج الذى كان من المنشدين المعروفين مثل الشيخ طة الفشن وغيرهم.

 

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لأحد المبتهلين مرتديا الزى الأزهرى وهو يتلو سورة الفاتحة على أنغام الموسيقى خلال احتفالية شعبية فى مصر.

 

ويظهر من الفيديو المتداول المبتهل وهو يتغنى بقراءة آيات من سورة الفاتحة وبجواره العازفين على الآلات الموسيقية المتنوعة، ومن أمامه يتراقص مرتادو الحفل على الأنغام الموسيقية.

 

بعد انتشار هذا الفيديو، أعرب عدد من المدونين والمغردين عبر مواقع التواصل المحتلفة عن غضبهم مما حدث، متسائلين عن دور الأزهر الشريف فى منع هؤلاء المسيئين للدين الإسلامى والاستهانة بتعاليمه.


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