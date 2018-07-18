شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تتراجع والكيلو بـ25 جينها

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تراجعت ما بين جنيه إلى جنيه ونصف خلال التعاملات اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن سعر الكيلو للفراخ البيضاء تسليم مزرعة يسجل 21 جنيه ويصل المستهلك بـ 25 جنيها للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد لـ"اليوم السابع"، أن سعر البيض شهد ارتفاعا طفيفا اليوم لتسجل كرتونة البيض للمستهلك 34 جنيها للأبيض و37 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، متوقعا انخفاضه خلال الأيام المقبلة.

وعلى جانب آخر قال الدكتور عبد العزيز السيد، أنه لا صحة لما يتردد عن وجود بيض صينى فى الأسواق المصرية، مؤكدًا على أن مصر لا تستورد البيض من الخارج ولدينا اكتفاء ذاتى بل إنتاج يكفى السوق المحلية ويمكن تصديره.

وأضاف السيد أن إنتاج مصر من البيض سنويا يتراوح بين 11 – 12 مليار بيضة سنويا تكفى السوق المحلية ولا يمكن أبدا أن يكون هناك كرتونة بيض مستوردة بالسوق المحلى، فكل ما يتردد فى هذا الشأن كلام "فيسبوكى" لا صحة له.

تجدر الإشارة إلى أنه على مدار اليوميين الماضيين انتشرت شائعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باستيراد بيض من الصين وانتشاره بالسوق المصرى وأن له اضرار كبيرة على صحة الإنسان.