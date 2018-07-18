video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تتراجع والكيلو بـ25 جينها

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:00 م
شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تتراجع والكيلو بـ25 جينها عبد العزيز السيد
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تراجعت ما بين جنيه إلى جنيه ونصف خلال التعاملات اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن سعر الكيلو للفراخ البيضاء تسليم مزرعة يسجل 21 جنيه ويصل المستهلك بـ 25 جنيها للكيلو.

 

وقال عبد العزيز السيد لـ"اليوم السابع"، أن سعر البيض شهد ارتفاعا طفيفا اليوم لتسجل كرتونة البيض للمستهلك 34 جنيها للأبيض و37 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، متوقعا انخفاضه خلال الأيام المقبلة.

 

وعلى جانب آخر قال الدكتور عبد العزيز السيد، أنه لا صحة لما يتردد عن وجود بيض صينى فى الأسواق المصرية، مؤكدًا على أن مصر لا تستورد البيض من الخارج ولدينا اكتفاء ذاتى بل إنتاج يكفى السوق المحلية ويمكن تصديره.

 

وأضاف السيد أن إنتاج مصر من البيض سنويا يتراوح بين 11 – 12 مليار بيضة سنويا تكفى السوق المحلية ولا يمكن أبدا أن يكون هناك كرتونة بيض مستوردة بالسوق المحلى، فكل ما يتردد فى هذا الشأن كلام "فيسبوكى" لا صحة له.

 

تجدر الإشارة إلى أنه على مدار اليوميين الماضيين انتشرت شائعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باستيراد بيض من الصين وانتشاره بالسوق المصرى وأن له اضرار كبيرة على صحة الإنسان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة والصناعة يترأس وفد مصر بقمة الكوميسا بعاصمة زامبيا

اسعار الدواجن

البيض

الفراخ

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ميدو

بلاها البيض كمان

يعنى احنا حنموت لو ما أكلناش البيض ، بناقص البيض خصوصا واحنا فى الصيف ومافيش مدارس -- وبجملة الممنوعات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة