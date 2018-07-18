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شرطة تركيا تطلق النار على رجل عارى بعدما قتل أمه وهدد المارة بسكين فى اسطنبول

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:16 ص
شرطة تركيا تطلق النار على رجل عارى بعدما قتل أمه وهدد المارة بسكين فى اسطنبول الشرطة التركية
كتب: أحمد علوى
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قالت شبكة سكاى نيوز الاخبارية إن الشرطة التركية، أطلقت النار على رجل مشتبه به، كان يجوب شوارع أحد أحياء مدينة إسطنبول "عاريا"، بعد ارتكابه لجريمة قتل، وقام بترويع المارة.

 

ونقلت سكاى نيوز عن صحيفة "حرييت" التركية، إن الرجل الذى عرف باسم، محمد بادير أويجون، كان يحمل سكينا ويهدد المارة فى الشارع، الذى كان يجوبه "عاريا" بعد أن طعن امه حتى الموت فى شقتها فى حى أيوب سلطان.

 

وأضافت أن عنصرين من الشرطة حاولا السيطرة عليه فى الشارع، إلا أن بادرهما بـ"هجوم جسدى" ما دفع أحد الشرطيين لإطلاق النار على ساقه.

 

وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه تم نقل أحد ضباط الشرطة والمشتبه به إلى المستشفى بعد واقعتى الضرب وإطلاق النار، فيما بدأ التحقيق فى جريمة القتل.


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