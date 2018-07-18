سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو واستروكس وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والاستروكس والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق، ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.ع.أ"26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر .

وألقى الرائد إسلام العربى، رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، القبض على كل من المتهم " محمود.ع.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية والمتهم "إبراهيم.م.ا"24 عاما دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزتهما 25 لفافة من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 50 جرام و11 قرص مخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط المتهم "مؤمن.أ.أ" 17 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1236 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 364 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و57 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و118 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو38 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 21 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و32 رخصة لمخالفة البيئة و 103 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 77 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و23 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 56 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية و 8 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و40 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثورعلى 6 سيارات متروكة و39 مخالفة إزالة فاميه وتحرير35 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و21 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.