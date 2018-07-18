video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"رويترز": البرلمان اللبنانى يعتزم تشريع زراعة الحشيش للاستخدامات الطبية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:06 م
"رويترز": البرلمان اللبنانى يعتزم تشريع زراعة الحشيش للاستخدامات الطبية نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى
بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى، الأربعاء أن المجلس النيابى بصدد التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة فى اطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردى فى البلاد.

ويأتى اعلان برى بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتى كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.

وأبلغ برى السفيرة الأمريكية فى لبنان اليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام، أن "المجلس النيابى فى صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".

وتسلم الرئيس اللبنانى ميشال عون الشهر الحالى تقرير شركة ماكينزى للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خورى خلال مشاركته فى مؤتمر قبل ايام إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندى لأغراض طبية من ضمن إطار قانونى تنظيمى شامل".

وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة" خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذى لم يتحقق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانى لبنانى: منح الجنسية اللبنانية من صلاحيات رئيس الجمهورية

نبيه برى رئيسا للبرلمان اللبنانى للمرة السادسة.. العجوز الشيعى ينال تجديد ثقة لإدارة المجلس وسط حقل ألغام.. بدأ حياته وزيرا للعدل و تحالفاته مع حزب الله تثير الجدل.. و "جعجع" يعترض على انتخابه بالورقة البيضاء

حليف حزب الله ايلى فرزلى يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان اللبنانى

البرلمان اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

زراعة الحشيش

الاستخدامات الطبية

الحشيش فى لبنان




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة