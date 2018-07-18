"رويترز": البرلمان اللبنانى يعتزم تشريع زراعة الحشيش للاستخدامات الطبية

بيروت (أ ف ب)

أعلن رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى، الأربعاء أن المجلس النيابى بصدد التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة فى اطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردى فى البلاد.

ويأتى اعلان برى بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتى كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.

وأبلغ برى السفيرة الأمريكية فى لبنان اليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام، أن "المجلس النيابى فى صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".

وتسلم الرئيس اللبنانى ميشال عون الشهر الحالى تقرير شركة ماكينزى للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خورى خلال مشاركته فى مؤتمر قبل ايام إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندى لأغراض طبية من ضمن إطار قانونى تنظيمى شامل".

وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة" خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذى لم يتحقق.