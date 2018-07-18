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رئيس وزراء البوسنة والهرسك يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقتها مع السعودية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:54 م
رئيس وزراء البوسنة والهرسك يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقتها مع السعودية رئيس وزراء البوسنة والهرسك والأمير سلطان بن سلمان
كتب مصطفى عنبر
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قال رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك، الدكتور دينيس زفيزديتش، إن السعودية هي الدولة الإسلامية الأكثر تأثيرا وحضورا بالعالم، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة في كافة المجالات.

 

وخلال لقائه رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، في العاصمة البوسنية (سراييفو)، أشاد رئيس وزراء البوسنة بما تشهده السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من تطور، لافتا إلى أن بلاده "تعوِّل كثيرا" على دور المملكة في دعم استقرارها.

 

وعبر "زفيزديتش" عن تقديره وحكومة البوسنة لكافة أنواع الدعم والمساندة التي قدمتها المملكة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، مؤكدا أن شعب البوسنة والهرسك يحفظون ذلك الفضل.

 

وأشار الى أن البوسنة دخلت مرحلة التنمية الاقتصادية والسياسية بعد التجربة المرة للحرب، ونجحت في البناء على المرتكزات الاقتصادية ومن أهمها السياحة والصناعة والزراعة، مشيرا إلى استقبال بلاده لأكثر من 1.6 مليون سائح العام الماضي.

 

من جانبه، عبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لدولة رئيس الوزراء البوسني على حفاوة الاستقبال، وما وجده من ترحاب كبير، منوها إلى متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

 

وأشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة بما تشهده البوسنة من تآلف واستقرار، مشيرا إلى أن السعودية يهمها استمرار التعايش بين مكونات الشعب البوسني والتواصل النموذجي بين الطوائف المختلفة وهو ما يسهم في استقرار البلاد.

 

ونوه الأمير سلطان بتجربة البوسنة في المحافظة على تراثها رغم التحديات التي واجهتها ما أسهم في بقاء الارتباط بين المواطن وتاريخه، وساعد في المحافظة على الهوية والتمسك بها والاعتماد عليها في التقدم للمستقبل.

 

وأشار إلى اهتمام المملكة بالتعاون مع الجانب البوسني في جهود ومشاريع حماية وترميم المباني التاريخية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة ويحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين

 

يشار إلى أن لقاء رئيس وزراء البوسنة بالأمير سلطان بن سلماء جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الهيئة العامة للسياحة لجمهورية البوسنة والهرسك، تلبية للدعوة التي تلقاها من الرئيس البوسني، باكر عزت بيجوفيتش.

 

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 

 

 


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