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رئيس جامعة بنى سويف: العاملون يحصلون على مستحقاتهم مالية كاملة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:11 م
رئيس جامعة بنى سويف: العاملون يحصلون على مستحقاتهم مالية كاملة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف ايمن لطفى
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أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على أن ما يحصل عليه موظفو جامعة بنى سويف من مستحقات مالية، هى الأفضل والأكثر مقارنة بنظرائهم بالجامعات الأخرى.

 

 وأشار حسن فى بيان له اليوم، إلى أنه بناء على نتائج الدراسة التى قام بها قسم الاستحقاقات بالجامعة للمقارنة بين الاستحقاق المالى لموظفى الجامعة ونظرائهم بالجامعات الأخرى، كما أن الأجر الوظيفى لأى موظف بالجامعة متساو مع موظف أخر مثله بأى جامعة أخرى.

 

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن الأجر المكمل لموظفى جامعة بنى سويف، يقل عن ما يحصل عليه مثيله فى الجامعات الأخرى، لأن معظم مستحقات موظفى جامعة بنى سويف يحصل عليها من الصناديق الخاصة، أما المستحقات الأخرى بخلاف الأجر الوظيفى، والمكمل، والتى تصرف من الصناديق الخاصة لموظفى جامعة بنى سويف، تفوق أربع أضعاف ما يحصل عليه موظفى الجامعات الأخرى، وأن إجمالى ما يحصل عليه موظفى جامعة بنى سويف أكثر من نظرائهم بالجامعات الأخرى.

 

يذكر أن إجمالى ما يحصل عليه موظفو جامعة بنى سويف، لم يدخل فى حسابها المكافأة المتغيرة للموظفين، والتى تصرف لهم بعد تقييم أعمالهم، وذلك لأنها متغيرة ولا تصرف بشكل شهريًا.


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