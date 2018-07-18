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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:56 ص
خالد صلاح
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خبراء يحذرون: مصداقية منظمة التجارة وبقاؤها فى خطر

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:00 ص
خبراء يحذرون: مصداقية منظمة التجارة وبقاؤها فى خطر منظمة التجارة العالمية
جنيف (رويترز)
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حذر خبراء مستقلون اليوم الثلاثاء، من أن مصداقية وبقاء منظمة التجارة العالمية يواجهان "تهديدا خطيرا" مع قيام اقتصادات رئيسية بإقامة حواجز للحماية التجارية.

ويأتى التقرير الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان وسط نزاع تجارى متفاقم بين الصين والولايات المتحدة لم يسلم منه شركاء تجاريون كبار آخرون.

وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أنه قد يفرض فى نهاية المطاف رسوما على منتجات صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمإلى ما استوردته الولايات المتحدة من الصين العام الماضي، لمكافحة ما تقول واشنطن إنه انتهاكات تجارية من بكين.

وتعهدت الصين بالرد على كل خطوة.

وطالب 14 خبيرا، بقيادة برنارد هويكمان، الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية - 164 دولة - بالموافقة على برنامج عمل جديد لمعالجة السياسات المشوهة للتجارة والحفاظ على نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد.

وقال الخبراء فى التقرير "سيؤدى التمسك بأساليب العمل الحالية إلى الزوال التدريجى للمنظمة".

وحث التقرير على تفادى "مزيد من التآكل فى مصداقية منظمة التجارة العالمية" مضيفا أن "ذلك يشمل منع ارتداد الأعضاء صوب استخدام سياسات الحماية التجارية من طرف واحد، وضمان حل النزاعات بفاعلية وكفاءة".

ورحب روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية فى بيان بالتقرير قائلا إنه جاء "فى الوقت المناسب جدا".

 


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