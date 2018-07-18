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حبس 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لتحريضهم على العنف بالشرقية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:07 م
حبس 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لتحريضهم على العنف بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الأرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام أجهزة الأمن بلبيس بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، من القبض على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لقيامهم بالتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدول، وتم التحفظ عليهم ووتحرر عن ذلك المحضر رقم1011 جنايات أمن دولة طوارئ.
 
 
 
 

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