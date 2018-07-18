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حبس "قهوجى" ألقى زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات زوجية بالقطامية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:41 م
حبس "قهوجى" ألقى زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات زوجية بالقطامية سقوط - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهم "حمدى. ت" "قهوجى"  أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته إلقائها من الطابق الخامس بدائرة قسم القطامية.

 

تعود الواقعة لتلقى قسم القطامية بلاغا يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة لـ" هناء.ك" 26 سنة ربة منزل، وباستدعاء زوجها " حمدى. ت" 35 سنة، اعترف بنشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات زوجية، قام على إثرها بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، فأحدث الإصابات التى أودت بحياتها.


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