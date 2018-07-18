حبس زوجين بتهمة البلطجة والاعتداء على الجيران جنوب بنى سويف

بني سويف ايمن لطفى

ألقت مباحث الفشن جنوب بنى سويف القبض على زوجين بعد اتهامهما بالبلطجة وتكرار الاعتداء على جيرانهما وترويع سكان الشارع المقيمين به، وقررت النيابة حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن بلاغا من "سيد. أ - 40 سنه" - بائع متجول وزوجته" نجلاء. ك 25 سنه" ربة منزل، مقيمان بمدينة الفشن يفيد اعتداء جارتهما " عبير. د – 30 سنة" ربة منزل وزوجها "أبراهيم. أ " – 35 سنه سائق دراجه بخارية، عليهما بالضرب والسب والشتم وطردهما من المنزل والشارع الذى يقيمان به.

وتبين من تحريات المباحث صحة ما جاء بالبلاغ وأن الزوجين المشكو بحقهما سبق اتهامهما فى قضايا اعتداء بضرب وسب عدد من جيرانهم.

وتمكن النقباء أحمد مشرف وعمرو حسونة ومسعد ذكى معاونو المباحث من القبض على الزوجين المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.