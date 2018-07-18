جمارك الإسكندرية تحبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الرسوم .. صور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بجمارك الإسكندرية، برئاسة محمد كامل بالتنسيق مع إدارة مجمع رجب الجمركى، برئاسة أحمد أمين، ومركز مرغم الجمركى المطور برئاسة صابر أبوعرب، من ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ، للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

فى المحاولة الأولى، وبناء على إخبارية مشتركة رقم 864 لسنة 2018، مقدمة من العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، والأستاذ محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى عمليات بالمنطقة الغربية بجمارك الإسكندرية، وأحمد أمين مدير إدارة مجمع رجب الجمركى، بورود معلومات تفيد اعتزام شركة "ا.م" التلاعب فى المستندات الخاصة بالمنشأ لمشمول البيان الجمركى رقم 603 لسنة 2018، وهو عبارة عن 2 حاوية، والصنف الوارد عبارة عن 1926 كرتونة أدوات منزلية منشأ الصين.

تم تشكيل لجنة، ضمت أحمد صدقى مدير التعريفة، وسمير أمين رئيس قسم التعريفة، وجمال مبروك مدير الإدارة، ومحمد فتحى مدير التعريفة بالمجمع، وعلى إسماعيل مأمور التعريفة، ومحمد عبد السيد مأمور الحركة .

وبالمعاينة الفعلية، تبين وجود 500 كرتونة من صنف شواية جريل منشأ إيطاليا، و600 فرشاة شعر منشأ بريطانيا، مخبأة بآخر الحاوية بالمخالفة للمستندات المرفقة بالشهادة، وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 500 ألف جنيه .

وفى المحاولة الثانية، وبناء على إخبارية مشتركة رقم 892 لسنة 2018، مقدمة من العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، ومحمد كامل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى عمليات بالمنطقة الغربية بجمارك الإسكندرية، وصابر أبوعرب مدير المركز الجمركى المطور بمرغم، بمحاولة شركة "م . ع" للاستيراد والتصدير، التلاعب فى منشأ رسالة أحبار لزوم ماكينات التصوير، شهادة 2288 لسنة 2018، والصنف عبارة عن 5 بالتة أحبار ماكينات تصوير ومستلزماتها واردة من الصين.

تم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية، من على شعبان مدير إدارة الحركة، ومحمد ياقوت مدير عام الأمن الجمركي، وأحمد صدقى مدير التعريفة، وسمير أمين رئيس قسم التعريفة، وأحمد حامد مدير التعريفة، وجابر إبراهيم ووليد صلاح الدين مدير الحركة .

تبين، وجود جزء من المشمول منشأ اليابان، ووضع صاحب الشأن استيكر منشأ الصين على البضاعة، وعند نزعه تبين وجود المنشأ الحقيقى اليابان ، وتقدر الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة بحوالى 200 ألف جنيه .

قرر على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط بالواقعتين.