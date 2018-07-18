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الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:47 م
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جامعة المنوفية تقدم منحا متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:39 م
جامعة المنوفية تقدم منحا متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية رئيس الجامعة
المنوفية - محمود شاكر
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أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن مجلس الجامعة قرر تكريم أى طالب يلتحق بالجامعة من الحاصلين على أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية .
 
وأوضح الخولى أنه سيتم منح المتفوق العديد من المميزات تقديرا لتفوقه ولتشجيعه على مواصلة التفوق خلال دراسته الجامعية وذلك بإهدائه ميدالية الجامعة الذهبية وشهادة تقدير، ومنحة مجانية للدراسة فى البرامج العادية أو المميزة مهما كانت الرسوم، والاحتفاظ بالمنحة كاملة فى حال حصوله على تقدير ممتاز ونصف المنحة إذا حصل على تقدير جيد جدا.
 
وأضاف الخولى أنه سيتم الإعفاء من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ومن شروط الالتحاق، بالإضافة إلى تسليمه كارنيه الطالب المتميز يحصل به على جميع الخدمات التى تقدمها الجامعة بالمجان، وتمثيل الجامعة فى المناسبات القومية، وفى جميع الأنشطة.
 
وأكد الخولى أن هذا التقليد الذى يتم لأول مرة بالجامعة سيستمر ليكون سنويا تنتهجه الجامعة فى السنوات المقبلة.
 
 
 
 

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