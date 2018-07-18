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جامعة أسيوط: بحث إنشاء مركز لتمكين طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:53 م
جامعة أسيوط: بحث إنشاء مركز لتمكين طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة احتماع رئيس جامعة أسيوط مع مدير مشروع منح الجامعات الحكومية
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على سعى الجامعة الجاد لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الجامعية على أكمل وجه، والتمتع بما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وثقافية ورياضية شأنهم شأن أقرانهم من جموع الطلاب، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات الغير حكومية لتمكين الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل أقوى وأيسر.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع السيدة كوينزى ديرمودى مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بهيئة الإمدايست، وأحمد عادل مسئول شئون الطلاب، وبحضور الدكتور شحاته غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية، ورمضان توفيق مدير عام التعليم بالجامعة، وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وعدد من المختصين بالعمل الطلابى داخل الجامعة.

 

وأشار الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط، إلى ما تم إعلانه فى وقت سابق من خطة لإعلان جامعة أسيوط صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة، "والتى يشرف على تنفيذها الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث، بما يحقق مزيد من فرص تأهيل وتمكين الطلاب، مشيداً بما شهده من موهبة متميزة وأداء منظم لعرض مسرحى تحت عنوان "الغجرى" من فريق بالكامل من المكفوفين، وهو ما يعكس ما يتمتع به الطلاب من مواهب مهارات تحتاج فقط إلى تهيئة المناخ لاستثمارها.

 

 

 


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