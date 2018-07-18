تموين مطاى بالمنيا يحرر 96 محضر للمخالفين بالأسواق

المنيا- حسن عبد الغفار

حررت حملة من الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا ، بالتعاون مديرية التموين والرقابة التجارية وإدارة تموين مركز مطاى 96 قضية تموينية متنوعة لضبط الأسعار والمخالفين وضبط الأسواق .

أسفرت الحملة ، عن تحرير عدد 96 محضر تمويني في القري وبندر مركز مطاي جاءت المحاضر ما بين عدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن وإنتاج خبز ناقص الوزن والعمل بدون دفتروعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم ضبط عدد 90 عبوة زيت و45 كرتونة زيت و15 علبة بويات و500 كيلو ارز تم التحفظ علي السلع المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

وأكد اللواء ناصر فتحى رئيس مركز مطاى ، علي إستمرار الحملات التموينية المكبرة والمفاجئة لإعادة الإنضباط إلى الأسواق ، وشدد على أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار، كما سيتم محاسبة المخالفين طبقاً للقانون.