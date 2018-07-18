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الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:18 م
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تعليم المنوفية تشكل لجنة للتحقيق بواقعة سرقة أوراق كنترول مدرسة بالمنوفية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:36 م
تعليم المنوفية تشكل لجنة للتحقيق بواقعة سرقة أوراق كنترول مدرسة بالمنوفية امتحان
المنوفية- محمود شاكر
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قال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه إنه جارى التحقيق فى واقعة سرقة أوراق كنترول مدرسة الشهيد طايل الإعدادية بصراوة التابعة لإدارة أشمون التعليمية.

 

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم استبعاد مدير المدرسة وعامل النوبتجية وحارس الأمن بتهمة سرقة أوراق الكنترول الخاصة بالصف الثانى الإعدادى.


وأكد شاهين أنه تم تشكيل لجنة مكبرة للتحقيق فى الواقعة، وجارى التحقيق حاليا بإدارة المدرسة، من خلال اللجنة المشكلة التى تضم مدير الإدارة، ومراقب مالى وشئون قانونية وأمن الإدارة وإدارة التعليم الإعدادى.

 
 

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