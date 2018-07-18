تعطل موقع التنسيق على الإنترنت وشكاوى من أولياء الأمور

وائل ربيعى

يشهد موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت عطلا فنيا، ولا يستجيب لعمليات البحث التى يجريها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مما دفع بعض الأهالى إلى الشكوى من هذه العمليات المتكررة مطالبين بضرورة تحسين الموقع لاستقبال طلاب التنسيق فى المراحل المختلفة.

وقال بعض أولياء الأمور، إنهم يبحثون عن الإرشادات والاستفسارات الموجودة على الموقع الإلكترونى للإطلاع على كل المعطيات قبل تسجيل الرغبات، مطالبين القائمين على الموقع بضرورة تحسين بيئة عمله ليناسب عمليات البحث التى يجريها الطلاب وأولياء الأمور للحصول على الاستفسارات المختلفة وتسجيل الرغبات لهذا الكم الكبير من الطلاب.