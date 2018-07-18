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تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:38 م
تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات تنسيق الثانوية العامة - أرشيفية
وائل ربيعى
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يرصد "اليوم السابع"، قواعد وأسلوب ترتيب رغبات طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى، إذ إنه من المقرر أن تنتهى أعمال المرحلة يوم الجمعة المقبل.
 
1-    يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
 
2-    يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
 
3-    يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.
 
4-    تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
 
5-    يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار بالنطاق التالى له.
 
6-    يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
7-    يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
8-    بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
 
9-    يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
10-   إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.
 

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