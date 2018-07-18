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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:38 م
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ترامب يشدد مجددا على "نجاح" قمته مع بوتين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:12 م
ترامب يشدد مجددا على "نجاح" قمته مع بوتين ترامب وبوتين
أ ش أ
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شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا الأربعاء على "نجاح" قمته مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين بعدما عاد الثلاثاء عن تصريحات أثارت استهجان الطبقة السياسية الأمريكية لأنها بدت كأنها تشكك فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية العام 2016.

وقال ترامب فى سلسلة تغريدات إن قمة الإثنين فى هلسنكى مع بوتين "يمكن على المدى الطويل أن تتوج بنجاح أكبر" من اللقاءات مع حلف الاطلسى التى شكلت بدورها "انتصارا واضحا" مؤكدا أن "روسيا وافقت على مساعدتنا فى ملف كوريا الشمالية".

وسيجمع ترامب الذى عاد الثلاثاء من جولة أوروبية قادته إلى بروكسل لحضور قمة الأطلسى والى بريطانيا وفنلندا، أبرز اعضاء ادارته الاربعاء فى البيت الأبيض اعتبارا من الساعة 15,30 ت غ على امل توضيح الامور.

ووجد الرئيس الأمريكى نفسه معزولا اكثر من اى وقت مضى، بعدما واجه انتقادات شديدة حتى من معسكره الجمهورى.

وخلال مؤتمره الصحفى مع بوتين، قال انه لا يرى اى سبب لعدم تصديق نفى الرئيس الروسى حول تدخل موسكو فى الانتخابات الرئاسية عام 2016 رغم ان الاستخبارات الآمريكية اكدته.

واضطر لإعطاء توضيح الثلاثاء اقر فيه بأنه أساء التعبير مؤكدا ثقته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وقال ترامب "اوافق على استخلاصات اجهزة استخباراتنا لجهة ان روسيا تدخلت فى انتخابات 2016"، مشددا على "احترامه" لهذه الوكالات الفدرالية.

وأضاف ان تدخل موسكو "لم يكن له اى تأثير" على نتيجة الانتخابات التى فاز فيها.

وقال ان توافقه مع بوتين "ازعج فعليا كثيرا من الاشخاص الحاقدين الذين كانوا يرغبون فى رؤية مبارزة".

 

 


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