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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:13 م
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ترامب يتوقع "نتائج كبيرة" بعد لقائه مع بوتين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:33 م
ترامب يتوقع "نتائج كبيرة" بعد لقائه مع بوتين ترامب وبوتين
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه تفاهم بشكل جيد مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمتهما فى فنلندا وإن "نتائج كبيرة ستتحقق".

وكتب ترامب على تويتر يقول "العديد من القيادات العليا لأجهزة المخابرات أعجبهم أدائى فى المؤتمر الصحفى في هلسنكي. بحثت مع بوتين العديد من الموضوعات المهمة في اجتماعنا قبل ذلك. وتفاهمنا بشكل جيد وهو ما أزعج حقا العديد من الكارهين الذين كانوا يرغبون في رؤية مباراة ملاكمة. نتائج كبيرة ستتحقق".

وسعى ترامب أمس الثلاثاء لتهدئة الضجة التي أثيرت بشأن ما قاله منتقدون عن فشله في تحميل روسيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 قائلا إنه أخطأ التعبير في المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي.

 

 

 


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