ترامب: أمريكا قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التى كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا فى مرحلة لاحقة.

ومتحدثا إلى الصحفيين فى البيت الأبيض، قال ترامب إن "جلسات طيبة" عقدت مع المكسيك ومع الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. واجتمع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأسبوع الماضى مع لوبيز أوبرادور الذى قال إنه يريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإن فريقه الانتقالى سيشارك فى محادثات نافتا فى المستقبل.

وقال ترامب أيضا إنه سيلتقى مع رئيس المفوضية الأوروبية يونكر فى واشنطن فى الخامس والعشرين من يوليو تموز لبحث التوتر فى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.