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تحصين 121 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:59 ص
تحصين 121 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ تحصين ماشية - ارشيفية
كفر الشيخ -محمد سليمان
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من تحصين 121 ألف رأس ماشية " أبقار، ماعز، أغنام " بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من مرض الجلد العقدى، ولم ترصد مديرية الزراعة أو مديرية الطب البيطرى أو الأجهزة الرقابية أى إصابات بالمرض بين الماشية .

 

قال الدكتور عبد الكريم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يومياً لتحصين 122 ألف رأس ماشية " أبقار، ماعز، أغنام "، بدء من يوم 20 يونيو الماضى، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 121 ألف رأس ماشية، مؤكدا أن المحافظة خاليه تماماً من الحالات المرضية ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى.

 

وقال أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض، مؤكداً أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس، ويسبب فيروس التهاب الجلد العقدى، و ينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسبباً إهدار متصاعد لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن، وكذلك العقم والإجهاض.

 


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