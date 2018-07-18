تحرير 981 محضرا فى حملات تموينية خلال النصف الأول من شهر يوليو بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تم تحرير981 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، وذلك نتيجة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية، ومحطات الوقود، وكافة الأنشطة التجارية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

وأشار المحافظ فى بيان، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 981 محضرا متنوعا، منها تحرير 680 محضرا للمخابز البلدية والسياحية، مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 301 محضر للأسواق، ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 20 شيكارة دقيق مدعم، و250 كيلو دقيق أرز، و20 صفيحة جبن أبيض، و1428 كيلو لحوم منتهى الصلاحية، و70 طبق جبنة رومى، و40 كيلو كبدة جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 3 طن مواد بترولية مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء، و2 طن أسمنت، و2 كرتونة مبيدات حشرية، و 15 أسطوانات بوتجاز، وطن علف دواجن و 15 شيكارة علف بادى.