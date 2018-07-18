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تجديد حبس متهمين 15 يوماً فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:27 ص
تجديد حبس متهمين 15 يوماً فى قضية المحور الإعلامى للإخوان حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كلا من على رشاد و يوسف حسنى، 15 يوما لاتهامهما وآخرين في قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

 

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات فى القضية رقم 441، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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