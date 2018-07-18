تجديد حبس متهمة 15يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمة فاطمة موسى، 15 يوما لاتهامها وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى)، التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وكان المستشار خالد ضياء رئيس نيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بحبس المتهمة على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.