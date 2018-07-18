تجديد حبس صاحب مخزن قتل عاملا طعناً بسبب خلافات حول ركن سيارة فى الجمالية

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس صاحب مخزن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحب ورشة، بأن سدد له الطعنات بالسلاح الأبيض، على اثر مشاجرة بينهما بسبب ركن سيارة بالجمالية.

تواصل نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تحقيقاتها مع صاحب مخزن، لاتهامه بقتل صاحب ورشة، بأن سدد له الطعنات بالسلاح الأبيض، على اثر مشاجرة بينهما بسبب ركن سيارة بالجمالية.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة الجمالية تلقى إشارة من مستشفي يفيد باستقبالها عادل.ح.ع.ع. 38 سنة صاحب ورشة، والسابق اتهامه في القضية رقم 2643 لسنة 2011م نصر ثان " سرقة " والذى توفى إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر وآخر أعلى الفخذ الأيسر.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين أحمد.ع.ا.ع. عادل 35 سنة صاحب مخزن ستانلس، والسابق اتهامه في القضية رقم 9042 لسنة 2012م منشأة ناصر" سلاح بدون ترخيص" والمصاب بجرح أعلي العين اليمني وجرح بالكتف الأيمن و أخر بالكف الأيسر، بسبب قيام المتهم بركن السيارة ملكه ماركة سوزوكي ذهبي اللون تحمل أرقام م و ص 395 أمام الورشة ملك المجنى عليه، فتطورت إلي مشاجرة تعديا خلالها علي بعضهما البعض بالضرب وعلي إثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض " مطواة " محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تم إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.