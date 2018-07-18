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تجدد حبس ربة منزل بالسويس قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:56 ص
تجدد حبس ربة منزل بالسويس قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته القتيل
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، للمرة الثانية، تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقته وصديقتها داخل منزله بقرية الخواطرة بحى الجناين، بسبب شكه فى سلوكهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

والمتهمون الصادر قرار بحبسهم، هم "راندة. ع" 25 عام، زوجة المجنى عليه، و"رانيا. أ " 22 عام، شقيقة المجنى عليه، و"نشوى. خ " 24 عام، صديقة الزوجة.

 

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا يفيد بورود بلاغ، من "على.أ" شيخ مسجد، بعثوره على جثة نجله داخل منزله.

 

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس مباحث المديرية، والمقدم حسن عبد الغفار رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، وكشفت تحريات المباحث الجنائية، عن أن المتهمين كل من "راندة" زوجة المجنى عليه، و"رانيا" شقيقة المجنى عليه، و"نشوى" صديقة الزوجة، وأنهن يقمن بالخروج باستمرار مع بعضهن، وانهلن على المجنى عليه بالسكين بعدة طعنات لشكه فى سلوكهن.

 

وتم القبض على المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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