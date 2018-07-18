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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:53 م
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تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسي لـ25 يوليو

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:24 م
تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسي لـ25 يوليو محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية، لـ 25 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

 

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.


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