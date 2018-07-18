"بوينج" الأمريكية تتسلم عقدا بقيمة 3.9 مليارات دولار لصنع طائرتين رئاسيتين

واشنطن (أ ش أ)

أكد مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن شركة "بوينج" تسلمت عقدا بقيمة 3.9 مليار دولار لصنع طائرتين رئاسيتين من طراز (747-8).

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الطائرتين اللتين سيتم طلاؤهما بالأحمر والأبيض والأزرق يتوقع أن يتم تسليمهما بحلول ديسمبر لعام 2024.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء بأنه تم تحديث الطائرة الرئاسية "اير فورس ون" من الداخل فى النموذج الجديد؛ فضلا عن تغيير شكل الألوان من الخارج، على أن يضاف إليها اللون الأحمر.

يشار إلى أن الطائرتين الرئاسيتين سيكون لهما القدرة على التحليق فى أسوأ الظروف الأمنية، مثل اندلاع حرب نووية، وهى مزودة بأنظمة طيران عسكرية ونظام متقدم للاتصال، ونظام للدفاع.

وكانت الشركة الأمريكية والبيت الأبيض قد توصلا إلى اتفاق غير رسمي في فبراير الماضى لوضع الخطوط العريضة للصفقة.