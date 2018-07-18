بلاغ يتهم جورج إسحاق بنشر أخبار كاذبة والتخابر مع منطمات أجنبية

كتب حازم عادل

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ الى المستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وتهديده الأمن القومى المصرى والتخابر مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك من خلال مداخلة هاتفية أجراها أمس الموافق 17/7/2018 على قناة مكملين الإخوانية والممولة من المخابرات القطرية والتركية.

وقال البلاغ رقم 4470 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول لنيابات الاستئناف بالإسكندرية، إن جورج إسحاق، والذى عمل دوما ضد مؤسسات الدولة المصرية أجرى مداخلة هاتفية مع قناة مكملين الإخوانية اتهم فيها وزارة الداخلية بقتل المختفيين قسريا من أهالى العريش فى محاولة منه لإثارة الفتنة وتأليب الرأى العام المصرى وخصوصا أهالى شمال سيناء على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهو ما يشكل جرائم جنائية معاقب عليها بنصوص المادة 188من قانون العقوبات.

وطالب طارق محمود فى بلاغه بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة فى البلاغ لخطورته على الأمن القومى المصرى وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ جورج إسحاق ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.