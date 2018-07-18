بدء تشغيل مقر اتحاد طلاب جامعة بنى سويف بالطاقة الشمسية

بنى سويف - أيمن لطفى

أطلق الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، إشارة بدء تشغيل مقر اتحاد الطلاب بحرم الجامعة بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء.

يأتي ذلك، في إطار مشاركة إدارة رعاية الشباب بالجامعة، في تصميم نموذج لحماية البيئة، بمشاركة عدد من الجهات المهتمة بشئون البيئة، و18 جامعة مصرية، ضمن فعاليات مسابقة المنتدى المصري للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات المنتدى التي شارك فيها طلاب الجامعة، شملت إقامة معسكرات توعية بيئية للطلاب، وتنظيم ورش عمل عن كيفية إعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد طرح مبادرة "جامعة صديقة للبيئة"، وتم تنفيذ المرحلة الأولى، وهي ورش إعادة تدوير مخلفات بيئية.

وأعلن تشكيل لجنة لعمل مقايسة تقديرية لمباني الجامعة، لعمل مشروع الطاقة الشمسية كمرحلة ثانية.



تشغيل مقر اتحاد الطلاب بجامعة بنى سويف