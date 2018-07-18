بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات النيابة الإدارية فى العام القضائى الجديد

كتب- أحمد متولى

حصل "اليوم السابع" على نص حركة التنقلات الجديدة فى صفوف قيادات هيئة النيابة الإدارية، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة المستشارة أمانى الرفاعى، التى اعتمدها المجلس الأعلى فى جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، وتتضمن 24 مستشارا.

وتضمنت حركة التنقلات الصادرة بقرار رقم 251 لـسنة 2018، الآتى:



(المادة الأولى)

نقل المستشار والأعضاء الموضحة أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والنيابات المبينة قرين اسم كل منهم:

بدرية عبد اللطيف محمد محمد، نائب رئيس الهيئة، إدارة الدعوى التأديبية، مديرا.

عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، مديرا.

شفيق محمد بدر الدين، نائب رئيس الهيئة، إدارة الدعوى التأديبية، وكيلا.

عبد المحسن أحمد حسن نصار، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفنى الأول بالقاهرة، مديرا.

عيد عبد الرحمن الإمام الزلعة، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفنى بالإسكندرية، مديرا.

فاطمة محمود حلمى خاطر، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفنى الثانى بالقاهرة، مديرا.

زينب حلمى السيد حميد خضر، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفنى الثالث بالقاهرة، مديرا.

العاقل غريب أحمد حسنين، نائب رئيس الهيئة، فرع الدعوى بالإسكندرية، مديرا.

محمود إسماعيل على أحمد، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفنى بالمنصورة، مديرا.

زينب صادق حسن محمد مبروك، نائب رئيس الهيئة، فرع الدعوى الأول بالقاهرة، مديرا.

سكينة محمد فهمى على، نائب رئيس الهيئة، فرع الدعوى الثانى بالقاهرة، مديرا.

سهير إبراهيم عبده سليمان، نائب رئيس الهيئة بإدارة الدعوى التأديبية.

رفيق محمد عبد الله سلام، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى الثانى بالقاهرة.

محمد إسماعيل محمد السيد نافع، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.

عبد الدايم إمام أمين محمد، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى الثالث.

عبد الحميد عبد القادر خالد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون.

مصطفى إسماعيل إبراهيم حسنين، رئيس نيابة فئة "أ" شبرا الخيمة أول.

مصطفى محمد مجاهد سليم حسانين، رئيس نيابة فئة "أ" إدارة الدعوى التأديبية.

حسين السيد غنام محمود حسين، وكيل نيابة فئة ممتازة بنها أول.

محمد صلاح عبد الفتاح حسن، وكيل النيابة شبرا الخيمة أول.

(المادة الثانية)

ندب المستشارين والأعضاء الموضحة أسماؤهم بعد إلى الإدارات وفروعها والنيابات المبينة:

على محمد عبد اللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة، فرع الدعوى بالمنصورة، مديرا.

داليا سعد عبد المجيد النزهى، الوكيل العام الأول مكتب رئيس الهيئة.

هشام عصاد الدين جودة رمضان، وكيل النيابة بنيابة العلمين.

أحمد محمد نجيب شاكر حسن، وكيل النيابة الإسكندرية للإدارة المحلية أول.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من السبت الموافق 28 يوليو 2018 وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.