باكستان تنشر 100 ألف من عناصر الشرطة خلال الانتخابات البرلمانية

إسلام آباد (أ ش أ)

قال المفتش العام بإقليم السند بباكستان أمجد جاويد سليم إنه سيتم نشر 100 ألف من عناصر الشرطة يوم الانتخابات التى تجرى فى 25 من يوليو الجارى سيتم توزيعهم على مراكز الاقتراع المختلفة.

ونقلت قناة (جيو) الإخبارية الباكستانية عن سليم قوله اليوم الأربعاء :"إن الشرطة فى إقليم السند ستعمل إلى جانب القوات شبه العسكرية (الرينجرز) لتشكيل خطة أمنية شاملة للانتخابات".

وأوضح سليم أن هناك أكثر من 5700 مركز اقتراع داخل الإقليم..مؤكدا أن الخطة الأمنية الشاملة ستعمل خلالها قوات الشرطة مع قوات الرينجرز من خلال شبكة اتصال واحدة.

وتجرى الانتخابات لاختيار برلمان جديد، يضم 342 مقعدا تتنافس عليها أحزاب رئيسية فى مقدمتها حزب يمين الوسط، "حزب الرابطة الإسلامية" (جناح نواز) بزعامة شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذى عزلته المحكمة العليا من منصبه فى يوليو 2017 بدعوى أنه لم يكشف عن كامل ثروته وقت ترشحه للانتخابات السابقة.