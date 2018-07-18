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الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:14 م
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انتداب لجنة هندسية لفحص آثار انفجار خط الغاز داخل أحد العقارات بمصر القديمة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:49 م
انتداب لجنة هندسية لفحص آثار انفجار خط الغاز داخل أحد العقارات بمصر القديمة حريق شقة سكنية - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنبارى، بانتداب لجنة هندسية من اساتذة كلية الهندسة ومهندسى الحى ، لفحص اثار انفجار خط الغاز داخل أحد العقارات بمنطقة زهراء مصر القديمة، وإعداد تقرير فنى بالحالة الفنية للعقار.

 

وصرحت النيابة فى وقت سابق، بدفن جثة طفل فى واقعة انفجار خط الغاز داخل أحد العقارات بمنطقة زهراء مصر القديمة، والتى أسفرت عن إصابة 3 أطفال بحروق من الدرجة الثانية، وتدمير محتويات شقتين بالدور الخامس السادس.

 

وبالاستعلام عن حالة المصابين تبين إصابة 3 أطفال اشقاء مقيمين بالشقة محل الواقعة طفلة وشقيقيها تتراوح اعمارهم ما بين الرابعة والثانية عشر، وتبين انهم بحالات ضيق تنفس وحروق بنسبة 80 %، وتم احتجازهم بالعناية المركزه بالقصر العينى ومستشفى الزيتون.

 

كما تبين من المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة، أن الانفجار نتج عن تسريب غازى بمواسير الغاز بالشقة الكائنة بالدور الخامس مما اسفر عن وقوع الانفجار، بالدورين الخامس والسادس، وتبين حدوث تلفيات بباقى العقار حتى الدور الحادى عشر، تمثلت فى سقوط ابواب الشقق بالكامل، وتصدعات ببعض الجدران، وتلفيات بمحتويات بعض الشقق، كما نتج عن الحريق سقوط جزئى لبلكونة بالدور الحادى عشر.

 

ومن المقرر أن تستكمل النيابة معاينة باقى العقار بمعاونة رجال البحث الجنائى لحصر التلفيات ومعرفة ملابسات الحادث.

 

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الحنائية لكشف ملابسات الحادث، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة، بشارع النجار، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت داخل شق بالطابق الخامس من عقار مكون من 11 طابقا ونجحت القوات فى محاصرة النيران قبل امتداداها لباقى أجزاء العقار والعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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