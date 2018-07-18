اليونان تبدأ النظر فى 1500 طلب لجوء من ألمانيا

أثينا (أ ف ب)

أعلن وزير الهجرة اليونانى ديمتريس فيتساس، الاربعاء أن اليونان ستبدأ بالنظر فى 1500 طلب لجوء من ألمانيا، فى اطار اتفاق تم توقيعه بين البلدين.

وصرح الوزير للصحفيين "خلال النصف الاول من 2018 كان هناك 1500 طلب من المانيا يجب النظر فيها، وسيتم قبولها".

ووقعت برلين واثينا اتفاقا خلال قمة الهجرة التى عقدتها دول الاتحاد الاوروبى مؤخرا يهدف الى وقف قدوم اللاجئين الى المانيا والنمسا، ومن المرجح اعادة بعض طالبى اللجوء الى اول بلد كانوا قد وصلوا اليه فى الاتحاد الاوروبى وغالبا ما يكون احدى دول جنوب المتوسط مثل اليونان واسبانيا.

وقال فيتساس ان الاتفاق يهدف الى "ايجاد حل اوروبى لتنظيم تدفق اللاجئين والحد من الخطوات الاحادية"، واستخدمت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل التوصل الى اتفاق بشأن اللاجئين مع اليونان واخر الى اسبانيا، وسيلة لتهدئة المتمردين المتشددين داخل حكومتها.

ومقابل النظر فى طلبات اللجوء التى تقدم بها المهاجرون الذين وصلوا الى المانيا، وعدت برلين بقبول 2900 مهاجر من اليونان للم شملهم مع عائلاتهم، بحسب فيتساس.

وأوضح الوزير ان عدد الواصلين من تركيا انخفض بمعدل 96% منذ ذروة وصول هؤلاء فى صيف 2015، الا ان اليونان لا تزال تتولى امر 60 الف مهاجر موجودين على اراضيها.