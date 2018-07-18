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الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:46 ص
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اليوم.. حفل افتتاح مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو فى شرم الشيخ

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:45 ص
اليوم.. حفل افتتاح مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو فى شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية بشرم الشيخ، بحفل ضخم على مسرح مدينة هوليود الترفيهية، الأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، التى تشارك بتقديم حفل الافتتاح بباقة من أجمل ألحان الموسيقار محمد الموجى، شخصية الدورة الثانية.

 

يقام حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء، على مسرح مدينة هوليود الترفيهية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسفيرى سوريا وأندوسيا، والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء

 

ومن المقرر أن يلقى كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنان وليد الحسينى رئيس المهرجان كلمة للجمهور يعقبها تكريم لاسم الموسيقار محمد الموجى شخصية الدورة الثانية، ثم تصعد فرقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة إلى المسرح بقيادة المايسترو عزالدين سليم. 

 


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الأربعاء.. مدينة شرم الشيخ تستضيف مهرجان الفرانكو والسياحة الترفيهية

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