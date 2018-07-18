"اليوم السابع": رئيس أكاديمية الشرطة: لا وساطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة

تحت عنوان "لا وساطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الخميس، حوارا مع اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، يكشف من خلاله شروط الالتحاق بكلية الشرطة، وتأكيده على عدم وجود أى محسوبية أو وساطة فى شروط القبول، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..



السيسى يلتقى نائب رئيس الوزراء الإيطالى لبحث جهود مكافحة الإرهاب.. ويؤكد: لدينا الإرادة السياسية لتحقيق العدالة بقضية «ريجينى »..



«سالفينى» يشيد بتعاون السلطات المصرية فى قضية الطالب الإيطالى.. ويعلن: نثمن علاقات التعاون بين القاهرة وروما





رئيس أكاديمية الشرطة لـ"اليوم السابع": لا واسطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة



ممتلكاته منزل 150 مترا وشقة بالمساكن الشعبية وسيارة.. رئيس الجمارك ينكر الرشوة: «ما أخدتش حاجة والفلوس المضبوطة مدسوسة»

أقوال السائق تتناقض مع طريقة وقوع الحادث..



تحقيقات حادث قطار المرازيق تكشف تعطل «التحويلة»





الانتهاء من ميكنة الوحدات الصحية خلال 8 أشهر.. 7.3 مليار جنيه لتأمين ألبان الأطفال والأمصال



وزير الدفاع يصدق على قبول 4 أجهزة طبية من شركة سويسرية لصالح القوات المسلحة

«السيسى » يصل الخرطوم اليوم ويلتقى «البشير »..



تفاؤل بتقارب وجهات النظر بين البلدين بعد الزيارات المتبادلة للمسؤولين.. وسفير السودان: الرئيسان يبحثان تعزيز آليات التعاون الثنائى





«الداخلية »: سقوط أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية بمصر



"البترول" توقع اتفاقية مع «أباتشى» الأمريكية للبحث عن الغاز بالصحراء الغربية





النيابة الإدارية: إحالة مأمور جمرك بسفاجا للمحاكمة العاجلة لتهريبه عطورا وسجائر





