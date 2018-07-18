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"اليوم السابع": رئيس أكاديمية الشرطة: لا وساطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:34 م
"اليوم السابع": رئيس أكاديمية الشرطة: لا وساطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "لا وساطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الخميس، حوارا مع اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، يكشف من خلاله شروط الالتحاق بكلية الشرطة، وتأكيده على عدم وجود أى محسوبية أو وساطة فى شروط القبول، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

 

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رئيس أكاديمية الشرطة لـ"اليوم السابع": لا واسطة ولا محسوبية للالتحاق بكلية الشرطة
 

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