المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

كتب كريم كشك

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إنه فى الأسبوع المقبل سيجرى التصويت على التوصيات الخاصة بلجنة القيم فيما توصلت إليه من تقارير بشأن التحقيق مع 3 أو 4 أعضاء بمجلس النواب.

وأوضح حسب الله، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع عبر فضائية "CBC"، قائلًا: "إنه بالنسبة إلى التصريح السابق للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذى تحدث فيه عن إسقاط العضوية عن بعض النواب، وأنه يعد استباقًا لما ستنتهى إليه الجلسة العامة الخاصة بالتصويت، يعنى به أنه سيتم التصويت على توصيات لجنة القيم فقط".

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أن رئيس المجلس، دائمًا ما يضع نفسه على الحياد، قائلًا: "إنه حتى لا يصوت فيما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل لجنة القيم ضد بعض النواب، وأن التصريح كان وقت إدارة الجلسة، وأنه للتوضيح، ولو ثبت على أى نائب خالف اللوائح المنصوص عليها بما يستوجب إسقاط عضويته حتى ولو كان الأسبوع المقبل".