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القومى للمرأة بالمنيا يسلم شهادات أمان للسيدات المعيلات بأبوقرقاص

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:59 ص
القومى للمرأة بالمنيا يسلم شهادات أمان للسيدات المعيلات بأبوقرقاص تسليم شهادات أمان للسيدات المعيلات
فريق المحافظات
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يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، جهوده في تسليم شهادات أمان المقدمة من فرع المجلس بالمحافظة، من إجمالي عدد2286 شهادة، للاسرالاكثر احتياجاً لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، حيث سلم الفرع شهادات أمان لعدد من السيدات المعيلات وغير القادرات بمركز أبوقرقاص.

حضر التسليم، الدكتورة رشا المهدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص، وقالت مقررة الفرع إن الشهادات تم توزيعها على السيدات بالمجان.

كما قام ممثلي القومي للمرأة عقب توزيع" شهادات الأمان " بعمل محاضرة توعوية حول "الخدمات المقدمة بالمجلس"وعرض مبادرة "قرض بنت مصر" ، وتم شرح مميزات وشروط القرض والتي تتميز بإجراءاته البسيطة التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسط التى تعود بالنفع على السيدة بصفة خاصه وعلي المجتمع بصفة عامة.

 


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