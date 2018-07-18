القوات الأفغانية تشن عمليات ضد مُسلحى طالبان فى إقليم فرح بغرب أفغانستان

كابول أ ش أ

شنت القوات المسلحة الأفغانية، اليوم الأربعاء، عمليات ضد مُسلحى طالبان فى إقليم فرح بغرب أفغانستان.

وذكرت الفرقة 207 التابعة للجيش الأفغانى - فى بيانٍ نقلته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم /الأربعاء/ أن العمليات تتم حاليا فى حى بوشت رود، وأسفرت حتى الآن عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة خمسة آخرين من ضمنهم أحد القادة المحليين، وهو فى حالة حرجة.

يُذكر أن الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من ضمنها حركة طالبان، لم تعلق على البيان حتى الآن، وتأتى هذه العمليات فى ظل تدهور الوضع الأمنى فى إقليم فرح خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحاول الجماعات المُسلحة وضع موطئ قدم لها فى بعض المناطق الحيوية التابعة للإقليم.