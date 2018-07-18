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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:52 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " عبدالعزيز.س.ح"24 عاما مقيم ابوحماد شرقية و"وليد.م.ع"30 عاما دبلوم صنايع مقيم فاقوس شرقية و"محمد.م.م"39 عاما مقيم الجناين السويس و"ياسر.إ.م"22 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"محمد.ح.ع"27 عاما مقيم فاقوس شرقية و"وليد.م.ال"32 عاما سائق مقيم نفس العنوان وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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