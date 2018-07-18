القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.ن.أ"، 22 عامًا، بائع متجول، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "بلال.ج.م"، 18 عاما طالب ومقيم حى السلام، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ع.أ" 26 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "يوسف.م.ر"، 16 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "محمد.ع.م" عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.