القبض على عصابة سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع

كتب ـ إبراهيم أحمد – أحمد حربى

نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، فى القبض على عصابة سرقة السيارات بالإكراه، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من كل من، "أحمد.م.م" 38 سنة، سائق، و"السيد.ش.ا" 28 سنة، بأنه حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول رقم ط س ر 452 ماركة مرسيدس نقل بيضاء اللون بمقطورة رقم د ط د 7184 "يعملان عليها" بعد مدخل مدينتى بحوالى 4 كيلو، لتناول وجبة الإفطار فوجئا بتوقف سيارة ماركة نصر "قلاب" يستقلها 3 أشخاص بحوزة أحدهم سلاح ناري "بندقية خرطوش" قاموا بتهديدهما وتقيدهما واستولوا علي السيارة كرها عنهما تحت تهديد السلاح الناري وفروا هاربين فتحرر المحضر رقم 8688 لسنة 2018م جنح القسم .

وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "خالد.م.م.ا" 20 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 165 لسنة 2006م التل الكبير "جنحة مباشرة" والمقضي فيها بالحبس سنة، و"محمود .ث.ح" 20 سنة عاطل و"أمين .ع.م" 29 سنة عاطل، وتم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم وبحوزة المتهم الأول السيارة رقم 26851 نقل الإسماعيلية ماركة نصر زرقاء اللون مقيدة باسم والده والمستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ 1300 جنيه وبحوزة المتهم الثالث مبلغ 1350 جنيها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الأول، وأضاف المتهم الأول أنه نظراً لسابقة عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة المحاجر المتاخمة لمنطقة الواقعة بدائرة القسم وعلمه بأماكن توقف سيارات النقل اختمرت في ذهنه فكرة سرقة إحداها كرها عن مستقليها وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وشاهدوا سيارة المجني عليهما متوقفة علي جانب الطريق فقاموا بتنفيذ مخططهم والاستيلاء عليها بالإكراه حيث قام المتهم الثالث بتقيدهما واقتصر دور المتهم الثاني علي قيادة السيارة المستولي عليها وإفراغ حمولتها (حجر سن) بمنطقة المحاجر وفروا هاربين، وأضاف بتصرفهم في السيارة المستولي عليها بالبيع لـ"سلطان .م.ح" 40 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 54 حكم حبس جزئي ومستأنف "تبديد" بإجمالي حبس 65 سنة، مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع السيارة .

وباستهداف الأخير تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولي عليها، وبمواجهته اعترف بقيامه بتغيير معالم السيارة بطلائها باللون الأحمر، وتثبيت اللوحات أرقام 90434 نقل الشرقية عليها واللوحات أرقام 90424 مقطورة الشرقية وتصرفه في موتور السيارة بالبيع لعملائه سيئى النية كل من "هاني.م.ع" 38 سنة ميكانيكي، و"أحمد.ر.ع" 21 سنة سائق و"يحيي.ع.ص" 42 سنة ميكانيكي ، وتم ضبطهم وبحوزتهم موتور السيارة، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المتهمين من الأول إلي الثالث، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.