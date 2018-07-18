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الفريق مهاب مميش: عبور 50 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:19 م
الفريق مهاب مميش: عبور 50 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن قناه السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور50 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية EUGA MAERSK  بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2 مليون، و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج  OOCL INDONESIAبحمولة 220 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

 


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