العراق يناشد وسائل الإعلام بتوخى الحذر فى نقل المعلومات عن التظاهرات

أ ش أ

ناشد مركز الإعلام الأمنى العراقى وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الدولية، بتوخى الحذر فى نقل المعلومات عن التظاهرات التى تشهدها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن هناك بعض الوسائل مصممة على نشر معلومات كاذبة بشأن تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إن "أعداء العراق لم يتوانوا فى إظهار نواياهم الخبيثة بعد أن أغاضهم النصر الكبير الذى حققته القوات الأمنية فى حربها ضد الإرهاب وأذنابه"، مضيفا "هؤلاء الأعداء بدأوا حملة الاتهامات والأكاذيب ضد القوات بالتزامن مع التظاهرات التى شهدتها بعض مناطق البلاد".

وأوضح أن بعض وسائل الإعلام تغافلت عن التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بالحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين التظاهرات والحفاظ على المال العام والخاص، مشيرا إلى أن أعداء العراق استط

وقد أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى وقت سابق، على توجيه القوات الأمنية بالحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أى اعتداء على الممتلكات، فيما دعا السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم إزاء حفظ أمن البلاد واستقرارها.