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الصين تحذر مواطنيها المقيمين بالخارج من التعرض لعمليات غش عبر الاتصالات

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:28 ص
الصين تحذر مواطنيها المقيمين بالخارج من التعرض لعمليات غش عبر الاتصالات الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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دعت وزارة الأمن العام الصينى المواطنين الصينيين المسافرين والمقيمين فى الخارج إلى توخى الحذر من التعرض لعمليات غش عبر الاتصالات وانتحال صفة موظفين ومسؤولين صينيين.

وقالت الوزارة -فى بيان لها اليوم- "إن القائمين على عمليات الغش عبر الاتصالات عادة ما ينتحلون صفات موظفين فى السفارات الصينية أو مستشارين فى الخارج من أجل خداع ضحاياهم، ودفعهم لتحويل الأموال إلى حسابات بنكية معينة بحجة أنهم متورطون فى قضايا جنائية ومن الممكن ترحيلهم".

وأضافت الوزارة " فى بعض القضايا، يتم خداع الضحايا والتلاعب بهم لمغادرة مناطقهم السكنية إلى أخرى أقل مستوى وقطع اتصالاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم، ومن ثم يقومون بالاتصال بعائلاتهم لطلب فدية مالية، والتظاهر أمامهم بأن أبناءهم مختطفون".

وحثت وزارة الأمن العام الصينية المواطنين على البقاء متيقظين إزاء أى اتصالات هاتفية أو رسائل الكترونية أو اتصالات وسائل تواصل اجتماعية تطلب فيها أسماءهم وأوضاعهم العائلية وأرقام حساباتهم المصرفية، أو تطلب منهم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية معينة.

 


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