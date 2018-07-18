الصين: الحرب التجارية الأمريكية أكبر "قاتل للثقة" فى الاقتصاد العالمى

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، من أن الحرب التجارية التى تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر "قاتل للثقة" فى الاقتصاد العالمى وقالت إن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن "تعنتها".

وقالت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين، فى إفادة صحفية دورية، إن الولايات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما فى ذلك تلك المتعلقة الأمن القومى.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، فرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار لكل دولة من الأخرى فى تصعيد لنزاع تجارى أثار حالة من الاضطراب فى الأسواق المالية.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين ما لم توافق بكين على تغيير ممارساتها المتعلقة بالملكية الفكرية وخطط الدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة.

كما فرض ترامب أيضا رسوما جمركية على واردات معادن أوروبية وهدد بتقييد واردات السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% عليها.

وقالت هوا "الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع بقية العالم. الولايات المتحدة تجر الاقتصاد العالمى بالكامل إلى الخطر".

وخفضت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضى توقعاتها للنمو الاقتصادى لمنطقة اليورو فى العام الحالى وقالت إن الأسباب الرئيسية لهذا التعديل هو التوترات التجارى مع الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع أسعار النفط.