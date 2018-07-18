video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العالمية: نقص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية تخدم مليون شخص بالعراق

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:51 م
الصحة العالمية: نقص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية تخدم مليون شخص بالعراق حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
جنيف /أ ش أ/
إضافة تعليق

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن نقص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية مهمة فى العراق.

وأوضحت المنظمة - فى تقرير اليوم الأربعاء بجنيف - أن الدعم للخدمات الصحية فى العراق قد انخفض بشكل كبير منذ نهاية حملة الموصل منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أنه تم إغلاق 22 نقطة متنقلة لتقديم الخدمات الصحية العام الجارى بسبب نقص الأموال.

وقالت "إجمالا فإن حوالى 38% من المرافق الصحية التى يدعمها 9 شركاء فى مجموعة الصحة معرضة لخطر الإغلاق بحلول نهاية يوليو، مما قد يؤدى إلى زيادة مخاطر تفشى الأمراض المعدية وتراجع جهود الإنعاش فى المناطق التى دمرها النزاع.. لافتة إلى أن هذه المرافق تقدم حاليا خدمات صحية لأكثر من 900 ألف نازح عراقى ومقيم فى المجتمعات المضيفة".

وأضافت أنه حتى الآن تم فقط تمويل 12.5% من مبلغ 67.4 مليون دولار مطلوبة من شركاء مجموعة الصحة لخطة الاستجابة الإنسانية فى العراق لعام 2018، وهناك حاجة ماسة إلى 54 مليون دولار من قبل شركاء الصحة فى إطار خطة الاستجابة الإنسانية لضمان استمرار الخدمات الصحية فى المحافظات الجديدة التى يمكن الوصول إليها فى العراق.

وأكدت المنظمة أن شركاء الصحة يلعبون دورا حاسما فى توفير الرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة فى العراق، منوهة بأنه فى عام 2018 عالج الشركاء الصحيون أكثر من 1.2 مليون عراقي.

ومن ناحية أخري، أفاد مصدر أمني، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، باعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب شمالى العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب أثناء مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقضاء الطارمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق تعلن بدء عملية "مسك العقد" لتعقب خلايا "داعش"

الصحة العالمية

نقص التمويل

إغلاق مرافق صحية

مليون شخص

أخبار العراق

العراق




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة